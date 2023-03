Benzema choisit Instagram pour répondre aux déclarations de Deschamps: « quelle audace… menteur »

C'est un psychodrame qui n'en finit plus. Près de quatre mois après la nuit du 19 au 20 novembre dernier, qui a vu Karim Benzema quitter le Qatar et la Coupe du monde à cause d'une blessure au quadriceps gauche, l'incompréhension continue.



Didier Deschamps s'est exprimé pour la première fois, confirmant la version de l'entourage de la FFF communiquée début janvier. Il a raconté la tristesse de son joueur, les staffs médicaux du Real Madrid et des Bleus dont les avis concordaient, et le départ précipité du Ballon d'or, sans saluer l'ensemble de ses coéquipiers.



C'est peu dire que le récit n'a pas convaincu Karim Benzema, qui a qualifié (plus ou moins directement) Deschamps de menteur et de clown sur les réseaux sociaux. Une réponse en forme de jeu de piste, comme sa communication depuis maintenant quatre mois où tout est question d'interprétation.



L'attaquant du Real Madrid a vraisemblablement une autre version, qu'il refuse pour le moment de partager publiquement et clairement. Il préfère les messages subliminaux et les indices flous sur ce qu'il s'est vraiment passé, selon lui.