Bernard Tapie fracasse le PSG !

L’élimination cuisante du Paris Saint-Germain face au Real Madrid (1-2) lors des huitièmes de finale de la Ligue des champions a laissé des traces au sein du club parisien. Si la presse européenne a largement commenté la déroute parisienne, les langues se délient également dans l’hexagone. Ainsi, l’ancien président de l’OM Bernard Tapie a livré son sentiment sur la déroute du PSG mardi soir. Et «Nanard» dresse un constat pour le moins accablant. «C’est pas un sport individuel, hors au PSG c’est un sport individuel qui se joue pas en équipe.



Le Real Madrid a fait des jeunes joueurs qui n’étaient pas les meilleurs mais il y a une culture, les gens adhèrent au même projet. Là c’est d’un côté Mbappé, de l’autre côté c’est machin, là c’est truc. Il faut être complémentaire. Et là pour l’instant cette règle n’est pas respectée. Les managers du PSG, ce sont des patrons de pétrole. Ça ne marchera jamais de cette façon-là. Il faut que l’intégralité du pouvoir soit confiée à quelqu’un qui sait ce qu’est le football. Qui vibre pour ça et en a les connaissances. Le patron, c’est celui qui paie et au PSG il n’y a pas de patron. L’émir du Qatar ne va pas faire l’équipe» a ainsi lâché Tapie sur les antennes de Cnews.