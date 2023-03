Birahim Seck : "Llinterdiction d'accès au domicile de Ousmane Sonko est illégale"

Le domicile du leader de Pastef, sise à la cité Keur Gorgui, est depuis hier mardi, barricadé. Réagissant à la situation dans un Tweet, Birahim Seck, coordonnateur du Forum civil, a déclaré que : "l'interdiction d'accès au domicile de Monsieur Ousmane Sonko est illégale, irrégulière et réellement inopportune".



Il est d'avis qu':"Elle est source potentielle de trouble à l'ordre public que l´Etat pouvait bel et bien éviter".



A noter qu'Ousmane Sonko est depuis hier mardi, sous surveillance policière. Un impressionnant dispositif sécuritaire a été placé devant chez lui pour l'empêcher de sortir et certainement de participer à leur manifestation nationale prévue ce mercredi.