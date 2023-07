Biram Souley Diop présente ses excuses publiquement à Macky et à tous les Sénégalais après ses propos polémiques

"En conférence de presse hier, j'ai tenu des propos à l'encontre du Président Macky Sall qui ont dépassé notre intention. En tant que croyant et patriote quand nous commettons une erreur on doit l'accepter et s'en excuser. Raison pour laquelle je présente amplement mes excuses au Président et à tous les Sénégalais", a déclaré le Président du groupe parlementaire de Yewwi Askan Wi, Biram Souléy Diop, par ailleurs membre de Pastef. A rappeler que le concerné est convoqué à la Sureté Urbaine ce mercredi suite à ces propos polémiques sur un supposé empoisonnement des potentiels successeurs de Macky Sall au sein de l’APR.



Fana CiSSE

