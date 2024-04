Birame Souleye Diop « met » la jeunesse au cœur de leur projet

Le ministre de l’Energie, du Pétrole et des Mines, Birame Souléye Diop a déclaré, mercredi à Thiès au micro de l’APS, que le gouvernement a décidé de mettre la jeunesse au cœur de son action, avec comme « préoccupation majeure », la promotion d’un emploi sain et rémunérateur.

A l’occasion de la célébration de la korité, Birame Souleye Diop a souligné : « Le projet que nous avons porté jusqu’ici, et confié au Président de la République, avec le gouvernement à la tête duquel il y a le Premier ministre Ousmane Sonko, est bâti autour des ambitions de la jeunesse ».



Le nouveau ministre a appuyé en déclarant que le projet de la coalition gagnante « Diomaye Président » se tourne vers « les centres d’intérêt qui mettent la jeunesse au cœur de l’action du gouvernement ».



Il a ajouté : « la préoccupation majeure reste aujourd’hui, la promotion et le développement d’un emploi sain et rémunérateur. Il ne fait l’ombre d’aucun doute que si nous travaillons comme le gouvernement nous l’a recommandé, dans la solidarité, l’humilité, nous allons produire un Sénégal qui réponde aux attentes de la jeunesse ».



L’ancien maire de Thiès Nord a fait savoir que les énormes ressources financières, naturelles et humaines dont regorge le Sénégal, permettent d’arriver à un tel résultat. « Tout sera construit autour de cette ambition, pour faire de l’Etat le promoteur de l’emploi, et du privé national, le créateur et le défenseur d’un emploi permanent », a-t-il conclu.