Blocus de la Cité Keur Gorgui: Habib Sy annonce, avec des voisins, une plainte contre l’Etat du Sénégal

Depuis son interpellation le 28 mai dernier à l’entrée de Koungheul, Ousmane Sonko est bloqué chez lui à la Cite Keur Gorgui de Dakar. Le quartier est barricadé par des pick-up et chars des Forces de défense et de sécurité. Toutes les ruelles qui mènent au domicile du leader de Pastef sont barrées. Limitant les déplacements des riverains dans leur propre quartier.



Le président de la Conférence des leaders de la coalition Yewwi Askan Wi, Habib Sy, qui est un voisin de Ousmane Sonko dans ce quartier, a annoncé ce mardi une plainte.contre l’Etat du Sénégal, lors d’une conférence de presse. « Depuis plus d’un mois, le domicile de Ousmane Sonko est barricadée de manière illégale. Ainsi que le quartier. Moi qui suis son voisin, avec d’autres habitants de la Cité Keur Gorgui, on a décidé de porter plainte contre l’Etat du Sénégal. Parce qu’on a restreint notre liberté de circuler, d’aller et de venir », a indiqué monsieur Sy ce mardi.