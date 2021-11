« Bokk Guis Guis est fin prêt pour la conquête de la ville de Dakar », dixit Moussa Diakhaté, mandataire de Pape Diop

La date limite de dépôt des listes des Candidatures pour les élections départementales et municipales du 23 janvier 2022 est fixée ce mercredi 3 novembre 2021. Venu pour déposer leur liste, le mandataire de Pape Diop a déclaré que « Bokk Guis Guis est fin prêt pour la conquête de la ville de Dakar ». Pour Moussa Diakhaté, Pape Diop et ses partisans "connaissent le chemin, et vont tout droit vers le succès".



« Nous avons déposé. On a été accueilli par une équipe très chaleureuse. Nous avons trouvé aussi des forces de l'ordre très disponibles. Nous allons rouler directement vers la ville de Dakar. Nous remercions pour l'instant, le directeur des élections de Bokk Guis guis, qui a su manager comme un grand expert tout le processus à travers le Sénégal, mais surtout la ville de Dakar Abdou Salam Bass. Bokk Guis Guis, est fin prêt pour la conquête de la ville de Dakar », a déclaré Moussa Diakhaté.



Le mandataire de Pape Diop d’ajouter : « On a été, on revient pour la ville de Dakar avec le Président Pape Diop. Nous connaissons la route, et nous allons tout droit vers le succès », a indique Moussa Diakhaté mandataire de Pape Diop.