Bourse Ghislaine Dupont et Claude Verlon: les lauréats 2021

Le 2 novembre 2013, la journaliste Ghislaine Dupont et le technicien Claude Verlon étaient assassinés à Kidal, dans le nord du Mali. En leur mémoire, RFI a créé la bourse Ghislaine Dupont et Claude Verlon.



Cette bourse récompense, chaque année, un journaliste et un technicien du son sur le continent africain. Pour cette 8ème édition, les candidatures sont particulièrement nombreuses. Cette émission spéciale donnera la parole aux personnalités de RFI, aux représentants des familles de Ghislaine Dupont et Claude Verlon et aux nouveaux lauréats : Rolf-Steve Domia Leu Bouhoula, lauréat «journaliste» et Mahamat Hassane Zara, lauréate «technicienne».



• Marie-Christine Saragosse, présidente de France Médias Monde



• Cécile Megie, directrice de RFI



• Apolline Verlon, fille de Claude Verlon



• Marie-Solange Poinsot, mère de Ghislaine Dupont



• Daniele Gonod, présidente de l’Association des Amis de Ghislaine Dupont et Claude Verlon



• Christophe Deloire, directeur général de Reporters sans frontière (RSF)



• Jean-Baptiste Placca, journaliste, éditorialiste à RFI et membre du jury



• Denise Epoté, éditorialiste à RFI, directrice Afrique de TV5 Monde et membre du jury.



• Vincent Hugeux, journaliste, enseignant à Sciences Po Paris, partenaire de la bourse Ghislaine Dupont et Claude Verlon, membre du jury



• Stéphanie Rabourdin, directrice adjointe de la Direction Générale Campus de l’INA, partenaire de la bourse Ghislaine Dupont et Claude Verlon, membre du jury.



• Muriel Pomponne, journaliste à RFI, rédactrice en chef des langues étrangères. Formatrice des candidats de la Bourse Ghislaine Dupont et Claude Verlon



• Rachel Locatelli, responsable de la formation à RFI. Formatrice des candidats de la Bourse Ghislaine Dupont et Claude Verlon



• Les 2 lauréats de la 8ème édition de la bourse Ghislaine Dupont et Claude Verlon