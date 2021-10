Brésil: des sénateurs demandent la suspension des comptes de Bolsonaro sur les réseaux sociaux

Des sénateurs brésiliens ont demandé ce mardi à la Cour suprême et au parquet la suspension «jusqu'à nouvel ordre» des comptes du président Jair Bolsonaro sur Google, Facebook, Twitter et Instagram, après la publication par ce dernier de fausses informations sur le Covid-19.



Dans un texte officiel, les sénateurs de la Commission d'enquête parlementaire (CPI) qui s'est penchée depuis six mois sur la gestion de la crise du Covid au Brésil demandent cette suspension après que le président d'extrême droite a notamment associé le vaccin contre le Covid et le sida dans une vidéo postée sur les réseaux sociaux.