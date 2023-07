Brigade des affaires générales : Ce qui est réellement reproché à Sonko

On en sait un peu plus sur les raisons de l’arrestation de Ousmane Sonko. Selon Me Abdoulaye Tall, un des avocats du leader de Pastef, son client est arrêté pour « vol de téléphone portable et appel à l’insurrection ».



Me Tall a informé que Sonko est à la Brigade des Affaires générales de la DIC ( Division des investigations criminelle) basée au Tribunal de Dakar.



La robe noire réagissait sur le Live du journaliste Pape Alé Niang.



A noter que Ousmane Sonko a informé via sa page Facebook, avoir arraché le téléphone portable d’un agent des renseignements généraux qui le filmer et lui a demandé de supprimer ses images, ce que l’agent a refusé.