Budget 2026 : Dr Serigne Guèye Diop et Dr Abdourahmane Diouf obtiennent l’aval des députés pour leurs budgets respectifs

Les députés ont adopté, ce mardi 11 novembre 2025, les projets de budget des ministères de l’Industrie et du Commerce, ainsi que de l’Environnement et de la Transition écologique. L’examen s’est tenu en Commission des Finances et du Contrôle budgétaire, élargie aux commissions sectorielles de l’Assemblée nationale, en présence des ministres Dr Serigne Guèye Diop et Dr El Hadji Abdourahmane Diouf, venus défendre leurs enveloppes budgétaires pour l’exercice 2026.Le budget du ministère de l’Industrie et du Commerce est arrêté à 150,13 milliards de francs CFA, contre 50,15 milliards en 2025, soit une hausse de 99,97 milliards en valeur absolue et de 199,3 % en valeur relative. Cette augmentation traduit la volonté du gouvernement de renforcer les politiques industrielles, de soutenir la compétitivité du secteur productif et d’accélérer la transformation structurelle de l’économie.Du côté du ministère de l’Environnement et de la Transition écologique, l’enveloppe budgétaire s’élève à 117,17 milliards de francs CFA, contre 49,75 milliards en 2025, soit une progression de 67,42 milliards en valeur absolue et de 135,5 % en valeur relative. Cette hausse significative s’explique principalement par l’intégration de la Direction générale du Cadre de vie, désormais rattachée au périmètre d’intervention du département dirigé par Abdourahmane Diouf.Ces deux budgets illustrent l’orientation stratégique du gouvernement pour 2026 : soutenir le développement industriel, la modernisation du commerce intérieur et extérieur, tout en consolidant les actions en faveur d’une économie verte et résiliente face aux défis environnementaux.