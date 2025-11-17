Budget 2026 : le ministère de l’Urbanisme validé avec une baisse de 11,3 %

La Commission des Finances et du Contrôle budgétaire, élargie aux commissions de l’Aménagement du territoire et des Lois, a adopté, lundi 17 novembre, le projet de budget du ministère de l’Urbanisme, des Collectivités territoriales et de l’Aménagement des Territoires. Le texte a été défendu devant les députés par le ministre Balla Moussa Fofana.
Pour l’exercice 2026, l’enveloppe globale du MUCTAT est fixée à 250 887 975 083 francs CFA, contre 282 789 071 446 francs CFA en 2025. La dotation connaît ainsi une diminution de 31 901 096 363 francs CFA, soit 11,3 % en valeur relative par rapport au budget précédent. Cette contraction porte sur les crédits de paiement, selon les documents soumis aux parlementaires.
L’examen s’est déroulé dans le cadre d’une session conjointe incluant les commissions compétentes en matière d’urbanisme, d’infrastructures, de décentralisation, de travail et de droits humains. Les députés ont passé en revue les programmes liés à l’aménagement des territoires, à la gouvernance locale et aux politiques urbaines, avant de donner leur aval au projet budgétaire.
Le budget adopté sera transmis à la plénière dans le cadre de la poursuite du calendrier d’examen du projet de loi de finances pour 2026.
