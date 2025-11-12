Budget 2026 : une hausse de 108 milliards de FCFA pour le ministère de l’Hydraulique et de l’Assainissement

La Commission des Finances et du Contrôle budgétaire, élargie à la Commission du Développement rural ainsi que la Commission du Développement durable et de la Transition écologique, a adopté ce mercredi 12 novembre le projet de budget 2026 du ministère de l’Hydraulique et de l’Assainissement, défendu par le ministre Cheikh Tidiane Dièye.L’enveloppe globale du ministère connaît une hausse substantielle, passant de 136,38 milliards de francs CFA en 2025 à 244,85 milliards de francs CFA en 2026, soit une progression de 108,47 milliards en valeur absolue et de 79,53 % en valeur relative.Cette hausse des autorisations d’engagement (AE) est principalement justifiée par l’inscription de nouveaux projets structurants, notamment le projet de grand transfert d’eau (GTE/ANT) et la construction d’une usine de dessalement d’eau de mer sur la Grande Côte, destinés à renforcer la sécurité hydrique du pays.