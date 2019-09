Bulletin unique et élection du maire au suffrage universel: Le Général Niang arbitre entre l’opposition et la majorité

Le Général Mamadou Niang va arbitrer ce jeudi à l’hôtel Ngor Diarama entre l’opposition et le pouvoir sur l’utilisation du bulletin unique et l’élection du maire au suffrage universel au dialogue national, qui poursuit son chemin, même s’il n’avance pas à grand pas.



Ces deux points ont été discutés lors de la rencontre de mercredi, tenue à la Direction générale des élections. Des discutions vont se poursuivre aujourd’hui entre l’opposition, les Non-alignés, le pouvoir et la société civile.



Pour ce qui est du premier point, un consensus s’est dégagé sur l’élection du maire et du président du conseil départemental au suffrage universel direct, mais la question des adjoints au maire n’a pas été totalement vidée. Et, pour cause, il n’y a pas eu de consensus sur le mode d’élection des adjoints au maire et le remplacement du maire en cas d’empêchement.



En ce qui concerne le bulletin unique, il n’y a pas eu de consensus sur les modalités de son utilisation au Sénégal, même si sur le principe, il y a eu un accord. Au cours de cette rencontre les arguments développés par l’opposition, les Non-alignés et la société civile n’ont pas convaincu la majorité présidentielle.



Le camp du pouvoir s’accroche sur le système électoral en vigueur au Sénégal depuis des décennies et qui a déjà fait ses preuves. Le comité technique rendra ses conclusions à la plénière de ce jeudi.