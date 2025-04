Burkina: 32 personnes recherchées pour des faits liés au terrorisme

Le gouvernement du Faso a lancé, un avis de recherche contre 32 personnes pour des faits présumés de terrorisme.

« Les individus sont activement recherchés pour association de malfaiteurs en relation avec une entreprise terroriste », indique le ministère de la Sécurité.

Plusieurs personnalités, bien connues du public, figurent sur cette liste. Il s’agit du journaliste et ancien président de la Commission électorale nationale indépendante (CENI), Ahmed Newton Barry et de l’ancien député marie de Dori, Aziz Diallo et le journaliste Abdoulaye Diallo.

Les activistes Naim Touré et Aminata Ouédraogo dit Aminata Rachow sont aussi « activement recherchés ».

Toujours sur la liste que APA a pu consulter, on peut identifier plusieurs membres de groupes terroristes.

« Toute personne ayant des informations sur ces individus est priée de contacter les Forces de Défense et de Sécurité », appelle le gouvernement.

La plupart des noms figurant sur la présente liste avait été cité, en septembre 2024, dans un « vaste complot » de déstabilisation du pouvoir en place.

