Burkina Faso: ouverture d’une enquête après la mort de sept civils dans l’Est

Selon les témoignages, le lundi 29 juin, les forces de sécurité font une descente au domicile du guide religieux de Tanwalbougou. Plusieurs personnes, des civils, sont interpellées. Selon le Collectif contre l’impunité, « le motif de ces arrestations n’a pas été notifié ».



Ce collectif s’inquiète et demande aux autorités administratives et militaires de mettre tout en œuvre pour que ces personnes ne subissent pas le même sort que les douze morts au poste de gendarmerie durant leur garde à vue le 11 mai dernier.



Quelques heures après ces arrestations, des corps sans vie sont découverts par les habitants près du village. Le Collectif contre l’impunité et la stigmatisation des communautés dénonce des « exécutions extrajudiciaires », en accusant les forces de sécurité.



Dans un communiqué, le ministère de la Défense explique que c’est à l’issue d’une « opération militaire » menée près de Tanwalbougou que les « sept corps d’individus morts par balle » ont été découverts par les habitants à la lisière de la localité. Il assure qu’une enquête administrative est ouverte pour faire « toute la lumière sur cette affaire ». Et « si la responsabilité d’éléments des FDS était établie, les auteurs répondront de leurs actes ».