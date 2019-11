CAN-2021 – Éliminatoires tous les résultats : les favoris font carton plein

Contrat rempli pour la plupart des têtes d'affiche africaines en lice pour la 2e journée des éliminatoires de la CAN-2021. Le Sénégal et le Mali ont empoché trois points, imités un peu plus tard par le Cameroun et le Nigeria.



Au lendemain de la clôture de la 1e journée des éliminatoires de la CAN-2021, les sélections africaines ont repris le chemin des pelouses à travers le continent, avec une levée dominicale particulièrement dense. Pas moins de onze matches au programme, qui ont vu les favoris pour la qualification tenir leur rang.

Pas de surprise majeure, donc, au soir de ce dimanche footballistique, même si certaines grosses écuries ont connu un petit retard à l’allumage. Ce fut le cas notamment du Sénégal, auquel il a fallu près d’une heure pour prendre la mesure du modeste Eswatini. La rencontre, interrompue par un violent orage, a finalement été remportée sans trop de souci par les Lions de la Teranga, qui ont fait la différence grâce au somptueux triplé de Diedhiou, réalisé en moins de dix minutes (0-3, 59e, 66e et 68e).



L’écart acquis malgré la réduction du score de Mamba (1-3, 70e), expulsé deux minutes plus tard, les hommes d’Aliou Cissé ont même rajouté un quatrième but par l’intermédiaire de Ndiaye dans le dernier quart d’heure (1-4, 77e). Un deuxième succès en autant de rencontres pour les vice-champions d’Afrique, qui ont logiquement pris la tête du groupe I des qualifications.

Le Mali et le Cameroun engrangent



Parmi les autres valeurs sûres du continent, le Mali n’a pas tremblé sur la pelouse du Tchad, en clôturant la marque avant même le retour aux vestiaires. Un écart acquis grâce à des réalisations de Djenepo (0-1, 14e) puis Camara (0-2, 45e), qui a permis aux Aigles de lancer enfin leur campagne dans le groupe A, après le nul frustrant concédé quelques jours plus tôt face à la Guinée.

La frustration de la 1e journée a également laissé place à des sourires du côté de l’Afrique du Sud. Sèchement battus par le Ghana pour leur entrée en lice, les Bafana Bafana ont remis les pendules à l’heure, sans briller toutefois, mais en empchant tout de même trois points face au Soudan. Une courte victoire décrochée juste avant la pause sur un but de Phiri (1-0, 45e).

L'ampleur du succès du Cameroun, déjà qualifié en raison de son statut de pays-hôte, n'a pas été plus significative. Au moins, les Lions indomptables ont réussi à signer leur premier succès dans cette campagne, en allant s'imposer au Rwanda. Les Camerounais, qui ont fait la différence en deuxième période grâce à Ngamaleu (0-1, 71e), rassurent un peu après leur nul inaugural face au Cap-Vert.

• Tous les résultats du dimanche 17 novembre

Groupe A

Tchad 0 – 2 Mali

Guinée 2 – 0 Namibie

Groupe B

Soudan du Sud 1 – 2 Burkina Faso

Ouganda 2 – 0 Malawi

Groupe C

Afrique du Sud 1 – 0 Soudan

Groupe D

Gabon – Angola, à 20 h, heure de Paris

Groupe F

Rwanda 0 – 1 Cameroun

Groupe I

Eswatini 1 – 4 Sénégal

Congo 3 – 0 Guinée-Bissau

Groupe L

Bénin 1 – 0 Sierra Leone

Lesotho 2 – 4 Nigeria

