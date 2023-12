CAN 2023: Aliou Cissé a publié une liste de 27 joueurs avec les blessés Boulaye, Gana et Nampalys

Le sélectionneur de l'équipe nationale du Sénégal a dévoilé ce vendredi 29 décembre, la liste des 27 joueurs retenus pour la Coupe d'Afrique des Nations (CAN) prévue du 13 janvier au 11 février 2024, en Côte d’Ivoire. On note la présence des blessés Gana Guèye Guèye, Nampalys Mendy, Boulaye Dia, Seny Dieng et Youssouf Sabaly.