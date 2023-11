CAN 2023: Amadou Ba ne veut pas le Sénégal gagne son premier match à la CAN2023

Le Premier ministre Amadou Ba ne souhaite pas que le Sénégal remporte son premier match de la CAN 2023. Il est si gentil qu’il ne veut pas froisser le peuple ami et frère gambien. Son vœu est que la rencontre se termine par un score nul..



« Pour ce premier match, je souhaite qu’il se termine par un nul. Ensuite, après cette rencontre je souhaite que les deux équipes se retrouvent en finale », a-t-il déclaré dans des propos rapportés par le journal Record.



Avabt de poursuivre: « En finale, forcément il y aura un vainqueur. Si les deux pays se retrouvent en finale, et que le Sénégal gagne, c’est bien. Si la Gambie gagne, c’est bien également »