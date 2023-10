CAN 2023: L’artiste Akon mise sur les champions d’Afrique

Co-présentateur à la cérémonie de tirage au sort de la CAN 2023 la semaine passée, l’artiste sénégalais Akon s'est prononcé sur la compétition et son souhait de revoir les « Lions de la teranga »soulever le trophée.

« Tout le monde espère gagner. Si l'on considère que nous sommes les champions d'Afrique en titre, je pense qu'il est grand temps de le refaire. Le Sénégal a toujours été une nation très liée au football et nous devons continuer à créer plus d'opportunités pour nous mêmes », a t-il souligné dans un entretien avec Libération.

Pour lui, vivre en dehors de l'Afrique a été douloureux. « je préférerais vivre en Afrique si je le pouvais. Ceux qui veulent vivre et faire des choses en dehors de l'Afrique font en réalité fausse route. L'avenir est ici, en Afrique. Tous nos talents, et toutes nos ambitions sont ici, sur le continent. Si vous sortez d'Afrique, apportez toutes les connaissances que vous avez acquises et investissez-les dans votre pays.