CAN 2023 : Nigeria vs Afrique du Sud, duel 100 % anglophone en ouverture des demi-finales

Duel 100 % anglophone en ouverture de ces demi-finales. Le Nigeria, triple vainqueur du tournoi, se frotte à l’Afrique du Sud, ce mercredi (17h00 GMT) pour une place en finale.



Le Nigeria entend bien rallier une finale de Coupe d'Afrique des Nations qu'il n'a plus atteint depuis 2013. Pour cela, les Super Eagles vont devoir sortir le grand jeu ce mercredi contre l'Afrique du Sud, qui a notamment éliminé le Maroc en huitième de finale et qui a remporté une séance de tirs au but héroïque contre le Cap-Vert grâce à Ronwen Williams.



Les Bafana Bafana espèrent eux prendre leur revanche sur les mêmes adversaires qui les avaient battus lors de leur précédente demi-finale en 2000 (puis en quarts en 2019). Une rencontre qui s'annonce tendue tandis que les Bafana Bafana sont à la recherche d'une première finale depuis 25 ans.