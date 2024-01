CAN 2023 : Sénégal – Cameroun, un duel de « Lions » pour la deuxième journée

Le Sénégal et le Cameroun, deux cadors du continent s’affrontent ce vendredi, dans un classique comptant la deuxième journée du groupe C de la Coupe d’Afrique des Nations 2023.



Trois mois après leur dernière rencontre amicale jouée en France, Sénégalais et Camerounais se retrouvent pour l’une des attractions de cette deuxième journée de la CAN ivoirienne.



Le Sénégal après sa victoire contre la Gambie lors de la première journée tentera de chercher à se qualifier dès ce vendredi (17h00 GMT). Les hommes de Cissé devront battre les Camerounais pour s’assurer de prendre la première place du groupe C et de se qualifier pour le second tour.



Le sélectionneur de l’équipe du Sénégal s’attend à un match compliqué face aux « Lions » indomptables.

« Le Cameroun n’est plus à présenter, c’est un grand d’Afrique. Aujourd’hui, le Cameroun a gagné plusieurs CAN et participé à plusieurs fois à une Coupe du monde. On y trouve aussi de grosse individualité et de très bons joueurs. C’est vrai qu’on les avait battus au mois de septembre en amical. Je sais que le contexte d’aujourd’hui n’est pas le même. Nous aurons en face de nous une équipe très motivée, une équipe qui a envie de redorer son blason par rapport à sa première sortie, c’est pour cela, je dis que ça sera un autre contexte. Mais je dis aussi nous sommes bien préparés. Nous allons vers un match important pour nous, un match qui sera très disputé parce que sur le terrain, il y aura de très grands joueurs », a indiqué Aliou Cissé lors de la conférence de presse d’avant match.



De son côté, Rigobert Song est revenu sur l’historique des confrontations entre le Sénégal et le Cameroun. Le sélectionneur du Cameroun indique que les « Lions » indomptables ont toujours pris le dessus tout en reconnaissant les prouesses de l’équipe d’Aliou Cissé.



« Historiquement, sauf si je n’ai pas une bonne mémoire, combien de fois on a joué contre le Sénégal ? On a vu ce qui s’est passé… On a toujours été au-dessus du Sénégal. Mais les années ont changé. On voit autre chose aujourd’hui. Il faut être honnête, le Sénégal a une très belle génération avec l’équipe qu’a Aliou Cissé depuis très longtemps », a lancé Rigo avec un sourire en conférence de presse de veille de match.



Le Sénégal n’a battu qu’une fois le Cameroun à la CAN en 1990 en phase de poule. Les « Lions » indomptables ont remporté les trois autres, dont la finale 2002 (0-0, TAB 3-2).





Programme 2e journée





Groupe B



Vendredi 19 janvier 2024



17h00 Sénégal / Cameroun



20h00 Guinée / Gambie