CAN 2023 : la CAF envisage un report

La CAN 2023 prévue l’été prochain en Côte d’Ivoire risque d’être décalée en hiver. L’hypothèse d’un changement de calendrier de la prochaine Coupe d’Afrique des Nations, prévue en Côte d’Ivoire en 2023, n’est pas à écarter.



En effet ce sont les propos de Veron Moseng-Omba, le secrétaire général de la CAF au journal Le Monde, qui affirme que son instance envisage de reporter la compétition, prévue en juin-juillet, en raison des fortes pluies qui s’abattent en Côte d’Ivoire.



D’après la même source, la CAF pourrait programmer le tournoi en décembre 2023 ou plus probablement en janvier 2024. Un calendrier qui pourrait encore créer de nouveau des tensions avec les clubs européens.



A souligner que le choix d’une CAN en hiver, c’est-à-dire janvier-février, établi depuis des années, reposait essentiellement sur des questions météorologiques, puisque sur une grande partie du continent l’été (juin-juillet) coïncide avec la saison des pluies.