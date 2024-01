CAN 2023 : le Cameroun en danger contre la Gambie

La troisième et dernière journée dans la poule C de la Coupe d’Afrique des Nations (CAN 2023) a deux grands enjeux : la bataille pour la première place entre le Sénégal et la Guinée, mais aussi la qualification ou non du géant d’Afrique camerounais, qui affronte la lanterne rouge du groupe, la Gambie.



Le Cameroun (3e, 1 pt-2) ne peut prétendre maximum qu'à 4 points en cas de victoire sur la Gambie (4e, 0 pt-4). Pour terminer deuxième, le Cameroun doit non seulement battre la Gambie sur un large score, mais espérer aussi une défaite de la Guinée (2e, 4 pts+1) face au Sénégal.



Si le Cameroun et la Guinée se retrouvaient avec quatre points chacun, alors qu'ils ont fait match nul dans leur confrontation directe, ils seraient départagés par le deuxième ou le troisième critère des Règlements de la Coupe d’Afrique des Nations en cas d’égalité entre deux équipes, rapporte « Stades ».



L'article 74.1.2 stipule que c'est le critère du meilleur goal-average dans le groupe qui prévaut. Асtuellement, la Guinée a un goal- différence de +1 contre -2 pour le Cameroun. À défaut de ce critère, l'article 74.1.3 prend en compte le plus grand nombre de buts marqués sur l'ensemble des matchs du groupe. Là, Guinée et Cameroun sont à égalité avec 2 buts marqués chacun.



Si la Guinée est quasiment qualifiée, comme deuxième du groupe ou un des meilleurs troisièmes, le Cameroun doit avant tout gagner pour avoir des chances de se retrouver en 8èmes de finale.





Programme 3e journée





Groupe C





Mardi 23 janvier 2024



17h00 Guinée – Sénégal



17h00 Gambie – Cameroun