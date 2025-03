CAN U17 – Maroc 2025 : La liste des 23 « Lionceaux » dévoilée

Les 23 joueurs de l’équipe nationale du Sénégal sélectionnés pour la Coupe d'Afrique des Nations (CAN) des moins de 17 ans, prévue du 30 mars au 19 avril 2025 au Maroc, sont désormais connus. Le sélectionneur Pape Ibrahima Faye a fait appel à plusieurs vainqueurs du tournoi UFOA-A.



Parmi les joueurs convoqués, on retrouve notamment le capitaine Ibrahima Sory Sow, Malick Cissé et Ousseynou Ndiaye, qui avaient brillé lors du tournoi de la zone UFOA-A.



La délégation sénégalaise a quitté Dakar, hier, mercredi ,en début de soirée pour rejoindre le Maroc. Les « Lionceaux » évolueront dans le groupe C aux côtés de la Gambie, de la Tunisie et de la Somalie.



Le Sénégal débutera la compétition le lundi 31 mars face à la Gambie, avant d’affronter la Tunisie le vendredi 4 avril. La phase de groupes sera clôturée par un duel contre la Somalie.