CAN U17 – Quart de finale : duel explosif entre le Sénégal et la Côte d’Ivoire, meilleure défense contre meilleure attaque

La Côte d’Ivoire et le Sénégal s’affrontent ce vendredi en quart de finale de la Coupe d’Afrique des Nations des moins de 17 ans (CAN U17) dans un duel prometteur entre la meilleure attaque et la meilleure défense du tournoi.



C’est l’une des affiches les plus attendues de cette phase à élimination directe. Le choc entre les « Lionceaux » et les « Eléphanteaux » se jouera à 16h00 GMT au stade de Berrechid, au Maroc.



Le Sénégal, qui n’a encaissé aucun but et inscrit trois lors de la phase de groupes, mise sur sa solidité défensive et sa rigueur collective pour passer l’obstacle ivoirien. Mais les protégés de Pape Ibrahima Faye devront hausser leur niveau offensif face à une équipe de Côte d’Ivoire impressionnante devant les buts : dix réalisations en trois matchs, dont six contre la Centrafrique.



Un duel explosif entre une défense hermétique et une attaque redoutable.