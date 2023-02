CAN U20 : après la victoire face au Nigéria, Daf promet des rectificatifs dans le jeu

Nous allons travailler davantage l'efficacité devant les buts. Parce que dans ces genres de compétition, l'efficacité est importante. Il nous fallait gagner ce premier match pour bien démarrer», a-t-il dit dans un entretien accordé à l’APS.



Les « Lionceaux » ont réussi dimanche une bonne entrée en matière en venant à bout (1-0) des Flying Eagles du Nigéria, en match comptant pour la première journée de la phase de poules de la Coupe d'Afrique des Nations (CAN) de la catégorie qui se tient du 19 février au 11 mars en Égypte.



Le but sénégalais, inscrit contre le cours du jeu, est l'œuvre de Souleymane Faye à la 40ème de la rencontre jouée au Caire. Les Nigérians ont dominé une bonne partie de la première mi-temps et ont eu les meilleures occasions de scorer, sans y parvenir.



«Certes, nous avons gagné notre premier match mais, tout n'est pas parfait. Il faut apporter des rectificatifs pour mieux s'armer lors du prochain match contre le Mozambique», a reconnu Daf.



De son côté, le milieu de terrain Pape Demba Diop estime que lui et ses coéquipiers peuvent mieux faire. «On ne peut pas ne pas être content du résultat. C'est vrai qu'on pouvait faire mieux, mais c'était un match de Coupe d'Afrique. Le plus important était de sortir avec les trois points. Chose faite, on va continuer le travail, prendre match par match. On n'a pas été très, très bon mais c'est une CAN».



« Nous allons oublier cette victoire et préparer la prochaine sortie. On va essayer de jouer notre jeu, même si les adversaires ne seront pas les mêmes, on fera ce qu'on sait faire de mieux, jouer au football », a conclu le joueur de Zulte Waregem (D1 Belgique).



Programme 1ère journée

Groupe A

Dimanche 19 février 2022

Égypte/Mozambique 0-0

Groupe B

Sénégal / Nigeria 1-0



Lundi 20 février 2023

Soudan du Sud / Congo 1-2

Ouganda/Centrafrique 2-1



Groupe C

Mardi 21 février 2023

14h00 Gambie / Tunisie

17h00 Bénin / Zambie