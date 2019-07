CAN2019-Aliou Cissé : « J’avais fait cette promesse à Koulibaly »

Aliou Cissé : « J’avais promis d’amener cette équipe en finale de la CAN un jour. Aujourd’hui, c’est fait et je remercie tous ceux qui m’ont soutenu depuis le début. Ce n’était pas facile.»#kebetu pic.twitter.com/O2d0clMcg8 — Pressafrik.com (@Pressafrik) 15 juillet 2019

En effet, Cissé sera le premier à disputer une finale de la CAN en tant que joueur et en tant qu’entraîneur. « J’avais promis un jour d’amener cette équipe en finale de la CAN. Je me rappelle, lorsque je venais de prendre les reines de l’équipe, j’avais tenu ces propos. Aujourd’hui, c’est fait et je remercie tous ceux qui m’ont soutenu depuis le début. Ce n’était pas facile. Rien n’a été simple », a déclaré en conférence de presse le sélectionneur des Lions avant de révéler une promesse qu’il avait fait à Koulibaly.« J’avais dit à Koulibaly , vient en équipe nationale et je te ferai jouer une Coupe du monde et une finale de Coupe d’Afrique. Aujourd’hui, la promesse est tenue »