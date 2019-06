CAN2019 - Classement top des buteurs de la 1ére journée

Grâce à un magnifique doublé signé face aux Black Stars du Ghana (2-2), l’attaquant vedette des Ecureuils du Bénin, Mickaël Poté (34 ans), trône sur le classement des buteurs de la Coupe d’Afrique des Nations 2019, et ce, à l’issue de la première journée de la phase de poules qui s’est achevée mardi 25 juin.



Au total, 26 réalisations ont été inscrites au cours des douze premières rencontres, soit une moyenne de plus de deux buts par match.



Il convient de rappeler également qu'avec quatre unités dans leur escarcelle, les Aigles du Mali possèdent la meilleure attaque de ce début de tournoi. Ci-après la liste complète des joueurs qui ont fait parler la poudre lors de la première journée de la CAN 2019:



2 buts:



Mickaël Poté (Bénin)



1 but:



Adama Noss Traoré (Mali)



Adama Traoré (Mali)



Moussa Marega (Mali)



Abdoulaye Diaby (Mali)



André Ayew (Ghana)



Jordan Ayew (Ghana)



Stéphane Bahoken (Cameroun)



Yaya Banana (Cameroun)



Baghdad Bounedjah (Algérie)



Riyad Mahrez (Algérie)



Krépin Diatta (Sénégal)



Keita Baldé (Sénégal)



Sory Kaba (Guinée)



François Kamano (Guinée)



Patrick Kaddu (Ouganda)



Emmanuel Okwi (Ouganda)



Charles Andriamanitsinoro (Madagascar)



Anicet Abel (Madagascar)



Djalma Campos (Angola)



Moctar Sidi El Hacen (Mauritanie)



Odion Ighalo (Nigeria)



Jonathan Kodjia (Côte d’Ivoire)



Youssef Msakni (Tunisie)



Mahmoud Hassan Trezeguet (Egypte)



