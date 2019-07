CAN2019 - Les salaires des sélectionneurs... de 108 mille euros à 450 euros mensuel

Cela n’a peut-être rien à voir avec l’élimination du Burundi à la CAN 2019, mais c’est assez rare pour être évoqué. Entraîneur des Hirondelles du Burundi, Olivier Niyungeko aura sans nul doute mal au ventre s’il se rend compte du fossé qu’il y a entre son salaire et celui de se homologues de la CAN 2019.



En effet, à en croire une enquête de nos confrères de Jeune Afrique, Olivier Niyungeko gagne environ 450 euros par mois (295 200 francs CFA).



Des miettes quand on compare son émolument à ce que gagnait son prédécesseur (8000 euros) et aux salaires que gagnent les autres entraîneurs de la CAN 2019 qui se trouvent dans la fourchette de 5000 à 108 000 euros (entre 3 279 942 et 70 843 000 francs CFA).