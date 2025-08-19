CHAN 2024 : Duel décisif Sénégal–Soudan pour la première place du groupe D

L’affiche phare oppose le Sénégal au Soudan pour la première place du groupe et un ticket direct en quarts de finale. Les deux sélections, à égalité avec 4 points chacune, s’affrontent dans une rencontre décisive qui tranchera sur la hiérarchie.



Le coup d’envoi est prévu ce mardi 19 août à 17h00 GMT au Amaan Stadium de Zanzibar City.

Dans l’autre match de la poule, le Congo (2 points) garde encore un mince espoir de qualification. Pour cela, les Congolais doivent impérativement battre le Nigeria et compter sur une défaite d’un des deux leaders.

De son côté, déjà éliminé après deux revers, le Nigeria tentera de sauver l’honneur. Les Super Eagles locaux voudront décrocher leur première victoire pour quitter la compétition sur une note positive et accrocher la troisième place du groupe.

Après deux journées disputées, le groupe D livre son verdict ce mardi à l’occasion de la dernière journée de la phase de poules du Championnat d’Afrique des Nations (CHAN) 2024.