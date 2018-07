CM2018- Insolite : le «Neymar challenge», art de se rouler par terre, fait des émules

Neymar n'a pas réussi à emmener le Brésil au bout de l'aventure en Coupe du monde. La Seleçao s'est faite éliminer par la Belgique en quart de finale vendredi (2-1) malgré un tir enroulé du numéro 10 parisien sublimement arrêté par Courtois. Mais durant ce Mondial on a plus parlé de la propension de l'ancien Barcelonais à tomber et se rouler par terre plutôt que de ses exploits sportifs et de ses dribbles.

La chaîne suisse RTS a même décompté que le Brésilien a passé 14 minutes au sol pendant la compétition. Ses multiples roulades ont inspiré un club mexicain, le Tijuana Xoloitzcuintles de Caliente, qui a lancé le «Neymar challenge» samedi à la mi-temps d'un match contre le Club Sport Herediano, formation costaricaine. Le principe est de crier «Neymar», de se jeter au sol et de se rouler par terre. Depuis, l'idée a fait des émules partout dans le monde.