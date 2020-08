COVID-19 : La barre des 20 millions de cas va être franchie cette semaine (Oms)

Le directeur général de l’Organisation mondiale de la santé (Oms), le Dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus, a prévenu lundi que la barre des 20 millions de cas de Covid-19 allait être franchie cette semaine.

Malgré cette sombre prévision, le chef de l’Oms a signalé des signes d’espoir et rappelé qu’il était essentiel que les dirigeants prennent des mesures pour répondre de manière efficace à la pandémie et que leurs citoyens respectent ces mesures. Le Dr. Tedros a noté que des pays comme la Nouvelle-Zélande et le Rwanda ont été capables de supprimer le virus rapidement.

Dans le cas du Rwanda, tous les tests et traitements pour la Covid-19 sont gratuits et lorsque les personnes sont testées positives pour le virus, elles sont isolées et les agents de santé visitent chaque contact potentiel et les testent également. « Cela signifie que là où il y a des cas, le gouvernement peut rapidement mettre en œuvre des mesures ciblées et concentrer les efforts de contrôle là où ils sont le plus nécessaire », a souligné le chef de l’Oms. Il a également noté que d'autres pays comme la France, l'Allemagne, la République de Corée, l'Espagne, l'Italie et le Royaume-Uni ont connu des flambées majeures, mais qu’ils ont pu réduire fortement la propagation du virus lorsqu'ils ont pris des mesures.

En France, le port du masque a été rendu obligatoire dans les espaces extérieurs très fréquentés à Paris en réponse à une augmentation des cas. « Des mesures fortes et précises comme celles-ci, associées à l'utilisation de tous les outils à notre disposition, sont essentielles pour prévenir toute résurgence de la maladie et permettre aux sociétés de rouvrir en toute sécurité », a dit le chef de l’Oms.Libération onlineLiberation