Cameroun : La première liste de Clarence Seedorf fait déjà polémique

Le nouveau sélectionneur des Lions Indomptables, Clarence Seedorf accompagné de son adjoint Patrick Kluivert, a dévoilé ce lundi la liste des joueurs sélectionnés pour le stage préparatoire du match Comores vs Cameroun comptant pour la deuxième journée des éliminatoires de la CAN 2019. l’attaquant Paul-Georges Ntep (Wolfsburg, 26 ans), -sélectionné à 2 reprises avec l’équipe de France mais jamais en match officiel et donc toujours éligible avec son pays de naissance- évolue dans ladite liste.