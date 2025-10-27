Cameroun: Paul Biya réélu président, annonce le Conseil constitutionnel

Le président sortant Paul Biya a été réélu pour un huitième mandat avec 53,66% des voix, a annoncé lundi 27 octobre le Conseil constitutionnel.
Le Conseil constitutionnel vient d'annoncer ce lundi 27 octobre la victoire de Paul Biya à l'élection présidentielle du 12 octobre dernier. Selon l'institution et les chiffres officiels, le chef de l'État sortant est réélu pour un huitième mandat, en remportant 53,66% des suffrages.
Le principal adversaire du président sortant, Issa Tchiroma Bakary, qui a revendiqué la victoire au lendemain du vote et a appelé dimanche ses partisans à manifester, a lui remporté 35,19% des voix.
Les résultats ont été annoncés région par région, le Cameroun en compte dix.
