Cameroun: cinq militaires et un civil tués dans une attaque de Boko Haram

Cinq militaires et un civil camerounais ont été tués lundi 26 juillet dans une attaque de Boko Haram dans l'extrême Nord du Cameroun, où les jihadistes multiplient les exactions, selon un communiqué du ministère de la Défense lu mardi à la radio d'État.



Dans la nuit de lundi à mardi, «une horde de terroristes lourdement armés de la secte Boko Haram, et à bord de plusieurs véhicules tactiques légers, a attaqué le poste de commandement [...] situé dans la localité de Zigue», à quelques kilomètres de la frontière avec le Nigeria, où est apparu Boko Haram, selon le communiqué lu à la CRTV, précisant que cinq militaires et un civil ont été tués.