Cameroun: le dirigeant des séparatistes anglophones Julius Ayuk Tabe condamné à la prison à vie

Le dirigeant des séparatistes anglophones au Cameroun Julius Ayuk Tabe et neuf (9) de ses partisans ont été condamnés à la perpétuité ce mardi 20 août au matin par le tribunal militaire de Yaoundé, a appris l'AFP des avocats de la défense et de celui de l'État.



«Les dix accusés, dont M. Ayuk Tabe, ont été condamnés à la prison à vie pour terrorisme et sécession notamment», a indiqué à l'AFP l'avocat de l'État Me Martin Luther Achet.