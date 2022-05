Cameroun: les derniers préparatifs du 50e anniversaire de la République le 20 mai

Ce vendredi marquera le cinquantième anniversaire de la fin du système fédéraliste à deux États fédérés (le Cameroun occidental et le Cameroun oriental) et la naissance de la République unie du Cameroun en 1972. À cette occasion, un défilé militaire et civil est prévu à Yaoundé, la capitale. Et ce mardi 17 mai 2022, environ 300 militants du parti présidentiel se sont entraînés au siège du RDPC.

RFI

div id="taboola-below-article-thumbnails">