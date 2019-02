Campagne 2019 : Macky Sall drague la Casamance après sa sortie polémique à Bignona

Macky Sall drague la Casamance après sa phrase sur l'inclusion de la Casamance qu'il a prononcée samedi à Bignona, Macky Sall a tenté de rectifier la donne dimanche à Ziguinchor.



Le candidat de Benno bokk yakaar (BBY), poète a l'occasion, a usé se sa verve pour chanter cette partie du Sénégal avant de leur promettre des investissements pour booster l'économie et créer des emplois pour les jeunes.

«Ici en Casamance, l'être est vérité. Merci pour Aline Sitoé Diatta». Ces propos ont été tenus lundi, par le candidat Macky Sall, lors d'un meeting qu'il présidé dans la soirée en Casamance.



Devant une foule venue en nombre, Macky Sall s'est lancé dans une opération de charme pour épater l'électorat du sud du Sénégal, surtout après avoir déclaré dimanche à Bignona que si les Casamançais voulaient que leur contrée se développe, il fallait voter BBY.

Ce qui a fait couler beaucoup d'encre et de salive. Macky Sall d'ajouter a l'endroit de ses partisans venu participer au rassemblement : «Vous n'êtes pas seulement venus les mains vides, vous êtes venus avec vote cœur et un cœur est irremplaçable...Oui, le futur du Sénégal a les yeux de la Casamance. Je Sénégal de l'avenir, le Sénégal émergent, le Sénégal un et infini, se voit à travers le regard radieux de la Casamance. Mes chers frères et sœur, si nous sommes d'accord qu'il n'y a pas de paix sans développement, il faut aussi convenir qu'il n'y a pas de développement sans paix