Campagne électorale : Amadou Ba prend des engagements pour Thiès et fait des promesses

Le candidat de la coalition Benno Bokk Yaakaar (BBY) compte faire plus que son mentor (Macky Sall) et plus rapidement en plus. En meeting à Thiès ce mercredi, Amadou Ba a pris des engagements envers les centrales syndicales, les forces de défense et de sécurité, le patronat et les populations pour un Sénégal meilleure et émergent dans les meilleurs délais.



« Au Thiessois, je magnifie votre loyauté sans faille aux institutions de la République, votre esprit patriotique », a indiqué Amadou Ba.



« Je salue les forces de défense et de sécurité. Si aujourd'hui, on se tient ici à cette heure et en toute sécurité, c'est grâce à eux. Que ce soit la police, la gendarmerie, l'armée, les sapeurs-pompiers, les services d'hygiène, les agents des eaux et forêts, la douane. Je veux qu'ils sachent qu’ils sont les piliers de la République. Moi Amadou Ba président, je vais renforcer leurs capacités, je vais travailler en collaboration avec eux parce que je connais leur importance dans le maintien de la paix et la stabilité du pays. Le président Macky Sall a investi énormément en eux. Mais je promets de faire plus parce que rien ne vaut la sécurité du pays. Afin qu’ils puissent travailler dans de bonnes conditions et assurer la sécurité du Sénégal », a-t-il déclaré le candidat de la Coalition BBY.



Ici à Thiès ville carrefour, poursuit-il, « il y a beaucoup d'institutions universitaires tels que l'Université Iba Der Thiam, l’école supérieure polytechnique, qui a eu à former beaucoup de cadres, l'école préparatoire. Je rappelle qu'on a beaucoup investi dans l’enseignement supérieur », a dit l’ancien Premier ministre.

Il ajoute : « Mais je vous promets qu'on travaillera ensemble pour mettre en pratique les réformes nécessaires. On a commencé les discussions, on va poursuivre les discussions et dans la concertation, on va trouver des solutions pour plus d'efficacité dans l'enseignement supérieur. Ils peuvent compter sur moi ».



« Les universités doivent être intégrées dans le plan de l'émergence. L’enseignement supérieur fait partie de nos priorités », a-t-il confié.



« Je vais m’appesantir sur les travailleurs. Il y a moins d'un mois, j’ai pris les cahiers de doléances de l'ensemble des syndicats. J'en ai parlé au ministre du Travail », a souligné le candidat à la présidentielle.



« Je voudrais qu'à partir du 1er mai, les engagements qui ont été pris par le gouvernement soient évalué le plus rapidement possible et tous les engagements déjà validés seront exécutés. Ceux qui sont en cours, je vais réouvrir les discussions rapidement. Pour éviter les grèves et préavis répétitifs, je lance un appel à tous les syndicats, toutes les centrales syndicales pour qu'après les élections si vous votez pour moi, j'ouvre des discussions que je piloterais personnellement pour qu'ensemble, on trouve des solutions définitives à toutes les questions. Tous les accords qui ont été signés par le gouvernement avec on travaillera à les mettre en exécution », a promis le candidat.



D’ailleurs, Amadou indique qu’il va ouvrir d’autres points de discussions d’un dialogue simple. Parce que dit-il, « je sais faire appel à votre esprit de patriotisme pour qu'on trouve des solutions durables pour que le Sénégal reste un à deux ans sans aller en grève où on ne fera que travailler. J'ai déjà dit au secteur privé le patronat particulièrement sûr. Je vais signer la charte. Je veux que le patronat puisse gagner plus de marchés, je m'engage à leur payer ce que l’Etat leur doit avant la fin de l'année. Vous savez que je sais chercher de l'argent, je sais comment en trouver. Il me faut votre confiance pour que l'économie décolle ».



Clin d’œil au PDS



Il a annoncé, par ailleurs, la construction d'un chemin de fer à Thiès, élargir le trajet du TER jusqu'à Thiès d'ici 2025. « Rétablir le chemin de fer Dakar - Mali. Mon ambition, c'est de fer du Sénégal la locomotive de l'Afrique de l'Ouest ».

Amadou Ba tend une main fraternelle à Aguibou Soumaré pour une victoire écrasante au soir du 24 mars.



"Je n'oublie pas mon grand frère Idrissa Seck, on est des adversaires politiques cherchant la même chose, mais il faut qu'il se rende à l'évidence que la victoire est à moi. Je ne peux pas venir ici à Thiès sans lui rendre hommage pour ce qu'il a réalisé ici, c'est un dont qu'on a besoin".



"La victoire du BBY le 24 mars ne doit pas venir des autres régions ça doit venir de Thiès et Dakar", a lancé le candidat de la mouvance présidentielle.



Il est aussi revenu sur son projet pour l'emploi des jeunes tablé à un million. L'émergence du Sénégal en 2030.



Amadou a conclu son discours en faisant un clin d'œil aux anciens du Pds. "On a besoin de votre expertise", a-t-il dit.