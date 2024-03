Campagne électorale à Kolda : Khalifa Sall rend hommage aux Forces de défense et de sécurité

Khalifa Sall a rendu hommage aux Forces de défense et de sécurité, ce dimanche à Mampatim, une localité du Sénégal, située dans le département de Kolda et la région de Kolda, en Casamance, dans le sud du pays. Selon le candidat de Taxawu, les Forces de défense et de sécurité (FDS) sont les garants de l'unité nationale. Grâce à eux, les Sénégalais vivent ''en paix, dans la sécurité''.



« Je rends hommage aux FDS. Ce sont les garants de l'unité nationale. Si nous avons la paix dans ce pays, c'est grâce au FDS. Parce qu'ils veulent sur nous matin et soir, jours et nuits. La qualité de nos FDS, ou qu'ils soient, quoi qu'il en soit on leur rend un hommage permanent. Mais dans chaque pays, grâce à eux, nous vivons en paix, dans la sécurité », a déclaré le candidat de la Coalition Khalifa Président.



L’ancien maire de Dakar annonce qu’une fois élu président de la République, il ferait le vivre-ensemble une réalité. Parce que dit-il, le président de la République est le chef suprême des armées. « Le poste de président de la République n'est pas banalisé. Ce pays n'est ce qu'il est. Je serais le garant de la cohésion nationale. Faire en sorte que chaque Sénégalais puisse se sentir bien dans ce pays », a laissé entendre Khalifa Ababacar Sall ajoutant qu’il serait le « garant de nos ressources au bénéfice de la population ».