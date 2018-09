Campagne en faveur de Bougane Gueye Dani : Le Cnra met en demeure le Sen tv et Zik Fm

«Le principe de l’égal accès aux moyens de diffusion audiovisuels et celui du traitement équilibré de l’information doivent inciter les médias audiovisuels à la prudence et à l’impartialité », relève le communiqué du Cnra qui met en demeure Sen Tv et Zik Fm appartenant à Bougane Gueye Dani pour diffusions de spots appelant à parrainer ce dernier afin de lui permettre de déposer sa candidature à la candidature pour la Présidentielle de 2019.



L’organe de contrôle des médias de relever dans le document que : «depuis quelques jours, des citoyens ou parties prenantes au processus de parrainage, attirent l’attention du CNRA sur le non-respect de ces principes par le Groupe D-MEDIA (SEN TV et ZIK FM) qui sert de plus en plus de tribune à son promoteur pour appeler les auditeurs et téléspectateurs à le parrainer ou à se mettre en valeur dans la perspective des élections présidentielles de février 2019 ».



A en croire Babacar Touré et Cie, «ces pratiques, véritables propagandes politiques partisanes », qui consistent à réserver une bonne partie des programmes des chaines précitées à l’appel au parrainage de son promoteur, «constituent une violation de la réglementation, notamment les articles 16 et 17 du cahier des charges applicables aux médias audiovisuels».



Par conséquent, «le CNRA met en demeure la SEN TV et la ZIK FM de : ne plus diffuser le spot publicitaire appelant à parrainer le promoteur du groupe ; mettre un terme à l’utilisation du groupe pour la propagande ou la collecte des parrainages en faveur de son promoteur ; mettre un terme au détournement de fonction et d’objectif noté depuis quelques temps sur la ZIK FM et la SEN TV».



«Le non-respect de cette mise en demeure, rappellent les gendarmes des médias, expose à des sanctions, notamment celles prévues à l’article 26 de la loi 2006 -04 du 4 janvier 2006, qui peuvent aller de l’amende à la suspension de l’émission ou du programme voire au retrait de l’autorisation».