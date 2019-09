Can 2019: Joueurs, défaites face l'Algérie, Can 2021...ce que dit le rapport d'Aliou Cissé

Ce n’est finalement que le 4 septembre dernier que le sélectionneur Aliou Cissé a publié son bilan de la Coupe d'Afrique des Nations. Dans ce rapport transmis à la Fédération Sénégalaise de football (FSF), le coach des « Lions » parle individuellement de ses joueurs, des deux défaites du Sénégal face à l'Algérie et la CAN 2021.



Dans ce rapport parcouru par le quotidien sportif Record, Aliou Cissé dit avoir appris à mieux connaître ses joueurs durant les 46 jours de cohabitation, dont la Can 2019 a beaucoup servi à les rapprocher davantage de lui. Le sélectionneur a également tiré un enseignement sur les deux défaites des « Lions » contre les Fennecs lors de la compétition continentale. Le rapport indique que les Fennecs ont fait plus de 30 fautes par match. Ce qui a permis à ces derniers de casser le jeu et l'élan des "Lions". Cependant, après les deux défaites enregistrées face à l’Algérie, Cissé croit savoir détenir une solution pour l'avenir.