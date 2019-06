Can 2019 – Séance d’entraînement : trois "Lions" absents de la Tanière pour des raisons médicales

Après la sanction de Sadio Mané, les « Lions » devraient faire sans leur latéral droit Lamine Gassama pour leur entrée en lice lors de la Can 2019. Suite à leur séance de lundi dans la tanière basée au Caire, Alfred Gomis, n’a pas non plus pris part à celle d’hier-mardi. Le portier des « lions » souffre d’une élongation. Si Mbaye Niang est mis au repos pour une gêne au pied Lamine Gassama lui ne s’est pas encore remis du mal de ses adducteurs



Cette séance qui s'est tenue sans ces trois joueurs, a été rythmé par des séquences de la conservation de balle et tirs devant les buts pendant de presque deux (2) tours d’horloge. Egalement absent du groupe depuis son arrivée, la star sénégalaise Sadio Mané a participé à sa première séance d’entrainement collectif avec ses coéquipiers, même s'il ne participera à match contre la Tanzanie pour cumul de cartons.