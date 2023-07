Candidat de BBY en 2024: le PM Amadou Ba en pole position

Le Premier ministre Amadou Ba a convoqué une réunion d’urgence ce lundi 3 juillet 2023 au siège de l'Alliance pour la République (APR). Cette rencontre a enregistré la présence de la première Dame Marième Faye Sall et de certains militants de la première heure.



La première Dame a, d'ailleurs, été accueillie par une pluie d'ovation. En début de soirée le Président Macky Sall a annoncé son intention de ne pas se présenter en 2024 même si la question légale avait déjà été vidée en sa faveur.



Cette décision jugée « historique » ouvre la succession du chef de l'Etat avec l'impérieuse nécessité de trouver un candidat capable de mener les troupes vers une victoire au soir du 25 février 2024. Beaucoup d'observateurs pensent que l'actuel Premier Ministre a le meilleur profil.



Ancien ministre des Affaires étrangères et des Sénégalais de l'Extérieur, Amadou Ba, a aussi été maître d'œuvre du Plan Sénégal Émergent (PSE). En plus d'une bonne réputation sur le plan national, son leadership sur le plan international est reconnu. Mieux, l'homme est bien introduit au niveau des principaux foyers religieux.