Candidat de Benno : « Macky n’écarte plus l’idée de revoir son plan » après la bataille rangée entre apéristes (média)

Une guerre ouverte s’est déclarée au sein de l’Alliance pour la République (Apr) avec les candidatures directes et indirectes de six responsables. Il s’agit du Premier ministre Amadou Bâ, le Président du Conseil économique, social et environnemental (Cese) Abdoulaye Daouda Diallo, le ministre de l'Agriculture Aly Ngouille Ndiaye, le Directeur général du Fonds souverain d'investissements stratégiques (Fonsis) Abdoulaye Diouf Sarr, le Directeur général de la Caisse des dépôts et de Consignations (Cdc) El Hadji Mamadou Diao dit Mame Boye Diao et l’ancien Premier ministre Antoine Felix Diome.



Mardi, le siège de l’Apr a été transformé en un véritable champ de bataille. Alors que les responsables du parti au pouvoir se sont réunis pour un rassemblement de soutien au Président, les militants de Diouf Sarr et ceux de Amadou Bâ se sont venus en main. Une bataille rangée s’est vite déclarée.



Une situation qui a fini par agacé le chef de l’Etat qui était hors du pays au moment des faits. D’après l’Observateur, tout était clair dans la tête de Macky Sall. Mais avec cette guéguerre au sein de son parti, il va revoir son choix. «Même si son option de base n’est pas pour le moment remise en question, Macky Sall, sous la pression par de hauts cadres de son parti et de quelques conseillers politiques, n’écarte plus l’idée de revoir son plan », informe la même source.



Le journal d’informer que la préoccupation majeure de Macky Sall, c’est d’une part, « de faire un choix qui assure la continuité politique et la sécurité du régime et du pays ». D’autre part, « un candidat hors du top 6 permettrait de contourner l’adversité déclarée entre candidats déclarés », a-t-on confié au canard.



La même source de révéler que la nouvelle piste envisagée réunit en elle « les qualités qui sont connus et aimées chez le Président Sall ».