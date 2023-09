Candidature Benno Bokk Yakaar: jour de choix, jour d'implosion ?

C'est samedi 09 septembre 2023 que le président de la coalition au pouvoir et par ailleurs chef de l'APR, Macky Sall, va donner le nom du candidat qui va représenter Benno Bokk Yakaar à la Présidentielle de 2024. Plus de deux mois après avoir annoncé officiellement qu'il ne va pas briguer un troisième mandat, Macky Sall a eu beaucoup de mal à faire un choix parmi les candidats à la candidature au sein de son parti. En effet, l'annonce de son choix a été reportée à plusieurs reprises avant la date d'aujourd'hui.



Il faut noter qu'il y a eu des consultations dirigées par l'ancien président de l'Assemblée nationale, Moustapha Niasse. Ce dernier a reçu des personnalités comme l'actuel Premier ministre Amadou Ba, qui selon plusieurs observateurs, est le favori, l'ancien Premier ministre Boun Abdallah Dionne, le président du Conseil économique, social et environnemental (CESE), Abdoulaye Daouda Diallo, l'ancien DG de la Senelec, Makhtar Cissé, le ministre de l'Agriculture, Aly Ngouille Ndiaye, l'actuel président de l'Assemblée nationale, Amadou Mame Diop etc.



Toutefois, des voix se sont levées parmi ces personnalités au sein de l'APR pour crier sur tous les toits qu'elles seront candidats, quel que soit le choix de Macky. Aly Ngouille Ndiaye a déjà déclaré sa candidature, indépendamment du choix du Président. Mame Boye Diao, qui est l'actuel Directeur général de la Caisse de dépôt et de consignation (CDC) a également fait savoir dans une récente sortie sur une télé de la place qu'il allait démissionner de tous ses postes nominatifs après le choix de Macky.



Abdoulaye Daouda Diallo, qui n'a pas encore fait de sortie officielle pour parler de candidature, a néanmoins commencé sa campagne digitale de manière subtile. D'autres personnalités comme Moustapha Diop, Abdoulaye Diouf Sarr, Boun Abdallah Dionne ont également investi les Réseaux sociaux pour marquer leur présence.



Le jour-j est arrivé. Même si Amadou Ba semble bien parti pour être choisi, une surprise n'est pas à écarter. Ce qu'il faut noter, c'est qu'il n'existe pas de choix qui fera l'unanimité au sein de l'APR encore moins dans Benno Bokk Yakaar. Le porte-parole du Parti socialiste a déjà affirmé ses ambitions présidentielles. Alioune Sarr, ancien ministre et lieutenant de Moustapha Niasse à l'AFP, a également déclaré sa candidature.



Après le choix de ce samedi, il est fort probable que d'ici lundi, d'autres voies discordantes se lèvent pour claquer la porte de la coalition au pouvoir. Benno Bokk Yakaar et APR devront d'abord résoudre l'équation à multiples inconnus de l'implosion avant d'engager une précampagne pour convaincre les Sénégalais de la légitimité de leur candidat.