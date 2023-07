Candidature de Karim et Khalifa : Macky Sall annonce la saisine de l’Assemblée nationale cette semaine

A l’occasion de son adresse à la Nation, le président de la République, Macky Sall a annoncé que l'Assemblée nationale sera saisie cette semaine en session extraordinaire pour la modification du code électoral et de la Constitution pour permettre à des opposants qui ont maille à partir avec la justice de participer à la présidentielle de février 2024.



« Je salue les conclusions très positives du dialogue national dont la mise en œuvre débutera cette semaine. L’Assemblée nationale sera saisie pour la modification de certaines dispositions du code électoral et de la constitution », a annoncé le président de la République.



Cette saisine concerne Karim Wade et Khalifa Sall.