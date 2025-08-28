Canular : le bus convoyant des pèlerins sénégalais pour le Magal est bien arrivé à destination

Une rumeur fait état de la disparition d’un bus transportant 70 pèlerins sénégalais en route vers le grand Magal de Touba. Selon des informations relayées par certains médias, le véhicule aurait été attaqué à la frontière avec le Mali. Cette allégation, non confirmée pour l’heure, a provoqué une vive inquiétude au sein de l’opinion publique.



« Selon un responsable d'une association de ressortissants sénégalais établis en Côte d'Ivoire, depuis lundi dernier, le bus convoyant 70 sénégalais pour le Grand Magal de Touba, qui a quitté Abidjan pour Dakar, n'est toujours pas arrivé à destination. Les passagers et le convoyeur Aya Lô sont injoignables. Aucune nouvelle d'eux. Leurs parents établis au Sénégal n'ont également pas de leurs nouvelles », a publié Igfm, le lundi 11 août 2025.





Cependant, il s’avère que cette version des faits ne correspond à aucun incident officiellement signalé. Quelques heures après la publication virale de la fausse nouvelle, des sources officielles ont démenti formellement cette information donnée par le Site d’information sénégalais Igfm, ici du groupe de presse GFM (Groupe Future Média ».





Dans un communiqué officiel, circulant sur Facebook ( ici et ici ) et traité par les Pressafrik, (ici) le consulat du Sénégal à Abidjan a démenti l’allégation.





Communiqué









Dans le document, publié le même jour du 11 août 2025, le consulat précise : « Dès la diffusion de l'information dans les médias, plusieurs compatriotes ont signalé que le bus en question avait subi deux pannes techniques au cours du trajet, respectivement à Adjamé et à Yamoussoukro. Après vérifications approfondies, il est apparu que le véhicule a connu une nouvelle panne sur le territoire malien. Certains passagers, contactés par des membres de la communauté, ont pu rejoindre le territoire sénégalais par d'autres moyens ».





L’article d’Igfm a également soutenu « D'après toujours notre interlocuteur, le bus serait victime d'une attaque Jihadiste au Mali vers Diéma, non loin de Kayes, vers la frontière avec le Sénégal ».



L'allégation à été publiée également sur X (Ex Twitter) par Igfm (ici).



Contredisant ainsi la rumeur d'attaque, le Consulat affirme : « en tout état de cause, il n'a jamais été question d'une quelconque attaque jihadiste visant un bus transportant des ressortissants sénégalais au Mali ».





Une recherche google des groupes de mots “attaque bus senegalais Mali” à permis de trouver des publications similaires, comme on peut le voir ici, ici et ici. Dakar Buzz.net dans son compte Instagram a illustré le texte par la photo d’une scène d’accident montrant un bus endommagé, les bagages éparpillés par terre.









Une recherche sur Google Lens à permis de trouver que la photo a été publiée pour la première fois le dimanche 8 janvier 2023. Elle à été prise sur un lieu d’accident suite à une collusion entre deux bus de transport en commun a Sikilo dans le département de Kaffrine sur l'axe routier Dakar-Tambacounda, à environ 250 km de Dakar. L’accident est survenu dans la nuit du samedi 7 au dimanche 8 janvier et à fait plusieurs morts avec un bilan de 42 morts.





Nous avons trouvé la même photo dans d’autres sites web et pages Facebook ici et ici.





Le président de l’association des ressortissants Sénégalais de Kayes M. Samb joint par le site d’information Kewoulo, a déclaré : « aucune attaque de ce type n’a eu lieu et qu’aucune autorisation de sortie correspondant à un tel bus n’a été enregistrée ».





Même constat du côté des commandants des casernes de Djema et de Kayes. Ils ont confié à Kewoulo que « sept véhicules particuliers, dont deux bus, ont quitté le Mali pour Touba ces derniers jours. Un seul véhicule a eu un accident, mais ses passagers n’ont jamais été menacés ».





Une vidéo publiée sur X (Ex Twitter) par Mafia Kacc Kacc, vient mettre fin à la polémique sur la disparition du bus présumée victime d’attaque. Prouvant ainsi que le bus et les passagers sont bien arrivés à destination. Devant le véhicule stationné à Touba, le convoyeur Baye Alé Lô a pris la parole pour affirmer qu’aucune attaque n’avait visé le bus ni ses passagers, contredisant ainsi les informations alarmantes relayées.





Verdict : Faux, le bus qui à quitté la Côte d’ivoire pour se rendre au Grand Magal de Touba et les pèlerins sont arrivés à destination malgré les multiples pannes techniques. Le bus comme l’à confirmé le convoyeur Alé Lo n’à jamais été victime d'attaque sur le territoire malien ou à la frontière avec le Sénégal. C’est pas tout, le bus ne transportait pas 70 pèlerins mais plutôt 52. L'inquiétude suscité par cette fausse alerte est liée au fait que cette partie du Mali fait face à des défis sécuritaires.





—-----------------





Cette vérification des faits a été produite par Cécile Sabina Bassène dans le cadre du programme d'incubation de l'Alliance africaine de fact-checking (AFCA). Elle a été réalisée avec le soutien de PesaCheck, l'initiative de vérification des faits de Code for Africa, et avec le soutien financier de l'ambassade de Pologne au Sénégal. Le mentorat de l'AFCA respecte l'indépendance journalistique des chercheurs, en leur offrant l'accès à des techniques et des outils avancés. La prise de décision éditoriale reste du ressort de Pressafrik.Com.











