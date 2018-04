Cap sur 2019 : Macky Sall installe sa task-force

Macky Sall veut mettre toutes les chances de son côté pour garantir sa réélection en 2019. Dans cette optique, le chef de file de l’Alliance pour la république (Apr) a procédé, lors de la rencontre du Secrétariat exécutif national (Sen), à la distribution des rôles.



Ainsi, Macky Sall a confié à son Premier ministre, Mahammad Boun Abdallah Dionne, le Pôle programme qui sera chargé de définir la marche à suivre d’ici la présidentielle. Au prédécesseur de celui-ci à la Primature, est confié le pôle mobilisation. Aminata Touré doit donc faire son possible pour que le mutisme constaté par certains observateurs au sein de l’Apr soit un mauvais souvenir.



Pour vulgariser ses actions et ses réalisations, Macky Sall a désigné Dr El Hadj Hamidou Kassé pour diriger le pôle communication, alors que le directeur des structures de l’Apr, Mbaye Ndiaye, aura pour challenge l’organisation.



Ces hommes de confiance de Macky Sall vont avoir la lourde tâche de contrer l’opposition et certains membres de la société civile, qui ne cessent de s’en prendre à son régime, en démontant sa politique économique, sociale, entre autres.